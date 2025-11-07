Amundi et Euronext dévoilent un ETF permettant de financer l'autonomie stratégique européenne

(AOF) - Amundi et Euronext ont annoncé leur association pour lancer l'Amundi European Strategic Autonomy Ucits ETF. Cet ETF a pour objectif "de soutenir et de financer un portefeuille d'entreprises européennes jouant un rôle essentiel dans le renforcement de l'autonomie stratégique européenne".

Il investira dans des entreprises couvrant dix thèmes clés considérés essentiels à la souveraineté et à la résilience de l'Europe : l'énergie, les réseaux et équipements électriques, les infrastructures, la logistique, la sécurité alimentaire, la pharmacie et la chimie, les logiciels, les semi-conducteurs, les sociétés financières, l'aérospatial et la défense.

Cet ETF réplique l'indice Euronext European Strategic Autonomy, qui sélectionne des entreprises dont le chiffre d'affaires est fortement exposé à ces thèmes, et qui applique une pondération afin de garantir une exposition diversifiée et équilibrée.

L'Amundi European Strategic Autonomy Ucits ETF sera coté dans les prochaines semaines sur Euronext Paris et lancé avec une souscription minimale de 5 euros. Ce fonds sera éligible au PEA français, reflétant sa forte orientation européenne.