Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi et BNP en concurrence pour le rachat de Lyxor - sources Reuters • 17/11/2020 à 21:38









LONDRES/FRANCFORT, 17 novembre (Reuters) - La principale société européenne de gestion d'actifs Amundi AMUN.PA et BNP Paribas BNPP.PA sont au nombre des entités explorant la possibilité de faire une offre sur Lyxor, la filiale de gestion d'actifs en vente de la Société générale SOGN.PA , a-t-on appris auprès de trois sources. JPMorgan JPM.N et la société financière bostonienne State Street STT.N ont également exprimé de l'intérêt, de même que DWS DWSG.DE , la filiale de gestion de fonds de Deutsche Bank DBKGn.DE , ont ajouté deux de ces sources s'exprimant sous couvert d'anonymat. Lyxor gère quelque 150 milliards d'euros d'actifs. Sa vente, qui devrait débuter d'ici la fin de l'année, doit permettre à la Société générale de renforcer son bilan. L'agence Reuters a rapporté le 20 septembre dernier que la troisième banque française a engagé Citigroup C.N pour superviser la vente. La cession de Lyxor pourrait se nouer autour de 500 à 700 millions d'euros, ajoutent ces sources. Contactés par Reuters, la Société générale, Amundi, BNP Paribas et JPMorgan n'ont fait aucun commentaire. Personne n'a pu être joint auprès de DWS et de State Street. Le français Amundi peut faire office de candidat naturel au rachat de Lyxor mais devrait affronter la concurrence féroce de BNP Paribas Asset Management. "La Société générale connaît l'intérêt d'Amundi mais veut conduire une enchère restreinte pour s'assurer le prix le plus élevé", dit une des sources de Reuters. (Pamela Barbaglia à Londres et Arno Schuetze à Francfort avec Gwénaëlle Barzic à Paris version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.