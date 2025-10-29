Amundi enrichit son offre d’ETF avec le lancement de sa gamme ESG Screened

(AOF) - Amundi, annonce le lancement de deux nouveaux ETF venant compléter sa gamme ESG à faible tracking error : Amundi MSCI USA Screened UCITS ETF et Amundi MSCI World Screened UCITS ETF. Ces deux fonds s’ajoutent à l’Amundi MSCI Europe Screened UCITS ETF, lancé récemment. Ces ETF, gérés passivement, répondent à ce besoin de concilier investissement responsable et des performances en ligne avec celles des principaux indices. avec une approche à faible écart de suivi ("tracking error"), conçue pour minimiser l'écart de performance par rapport aux indices de référence.

Les trois ETF de la gamme utilisent une réplication physique et sont classés Article 8 selon le règlement SFDR.

"Ce lancement illustre notre engagement à proposer des solutions d'investissement responsable, qui permettent à nos clients d'investir en fonction de leurs convictions, avec des critères ESG clairement définis. Cette nouvelle gamme combine rigueur extra-financière et faible tracking error, une attente forte du marché", a commenté Benoit Sorel, Responsable de la ligne métier ETF & Indiciel chez Amundi.