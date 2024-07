Amundi : encours record et collecte trimestrielle de 15,5 milliards d'euros

(AOF) - Les encours gérés par Amundi au 30 juin 2024 ont progressé de 9,9% sur un an et de 1,9% sur un trimestre, à 2 156 milliards d'euros, un plus haut historique. Au deuxième trimestre, l’effet marché et change s’élève à 16,6 milliards d'euros (141,6 milliards d'euros sur un an), l’intégration d’Alpha Associates au 2 avril a ajouté 8 milliards d'euros d’encours et Amundi a dégagé une collecte 15,5 milliards d'euros.

Dans le détail, le numéro un européen de la gestion d'actifs a attiré 15,1 milliards d'euros en actifs moyen-long terme et ses coentreprises en Asie, 11,6 milliards d'euros. Les produits de trésorerie ont en revanche enregistré 11,2 milliards d'euros de sorties saisonnières.

Par segments de clientèle, le Retail enregistre une collecte nette de 2,2 milliards d'euros, dont 1,7 milliard en actifs moyen-long terme. Le segment des Institutionnels a enregistré également une collecte très positive en actifs moyen-long terme (13,4 milliards), dans tous les sous-segments. En revanche les produits de trésorerie ont connu une forte décollecte saisonnière (-11,7 milliards d'euros) traditionnellement liée à la période de paiement des dividendes et donc de besoin de trésorerie des entreprises.

Amundi précise que le segment des Institutionnels devrait perdre d'ici la fin de l'année un mandat avec un assureur européen, d'un montant d'environ 12 milliards d'euros, qui dégageait de faibles revenus.

Valérie Baudson, directrice générale, a déclaré : "Depuis le début de l'année, la dynamique de collecte a été particulièrement significative auprès de nos clients distributeurs tiers ainsi qu'en Asie".

Nette progression des profits

Au deuxième trimestre, le résultat net ajusté a atteint 350 millions d'euros, en hausse de 9,4%. Il intègre pour la première fois Alpha Associates, dont l'acquisition a été finalisée début avril. Le résultat brut d'exploitation ajusté a progressé de 8,5% à 426 millions d'euros.

Les revenus nets ajustés sont ressortis à 887 millions d'euros, en hausse de 7,7%. La croissance de 6,7% des commissions nettes de gestion, à 794 millions d'euros, "reflète le bon niveau d'activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,1% sur la même période)". Les commissions de surperformance (50 millions d'euros) sont quasi-stables par rapport au deuxième trimestre 2023 (51 millions d'euros). Les revenus d'Amundi Technology ont augmenté de 10,1% à 17 millions d'euros.