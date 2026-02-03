 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi : dopé par ses résultats, pulvérise un record à 82,3E
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:53

Amundi qui est dopé par ses résultats, pulvérise un record à 82,3E, via un "gap" d'évasion au-delà de 77,35E et une ouverture au-delà du précédent record des 82E du 2 août 2022.
La dernière résistance historique étant "soulevée", il ne reste plus qu'à confirmer le "breakout" en clôturant au-delà des 81E, avec 91E en ligne de mire.

Valeurs associées

AMUNDI
79,7000 EUR Euronext Paris +3,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank