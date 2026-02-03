Amundi : dopé par ses résultats, pulvérise un record à 82,3E
La dernière résistance historique étant "soulevée", il ne reste plus qu'à confirmer le "breakout" en clôturant au-delà des 81E, avec 91E en ligne de mire.
Valeurs associées
|79,7000 EUR
|Euronext Paris
|+3,04%
