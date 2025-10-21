 Aller au contenu principal
Amundi développe le fonds Amundi Funds Global Bond Income
information fournie par AOF 21/10/2025 à 09:39

(AOF) - Amundi annonce le lancement du fonds Amundi Funds Global Bond Income, un compartiment géré activement qui investit à l'échelle mondiale dans un large éventail d’obligations, notamment dans des asset backed securities, des obligations d'Etat, des obligations d'entreprises et des obligations de marchés émergents. Il a pour objectif de chercher à faire croitre la valeur de l'investissement avec une période de détention recommandée de 3 ans, tout en obtenant un score ESG supérieur à celui de son univers d'investissement.

Géré par Grégoire Pesques, gérant et directeur des investissements obligataires chez Amundi, le compartiment combine une allocation top-down entre actifs obligataires tirant parti de la vaste expertise de la plateforme, avec une sélection bottom-up des titres et en ayant recours à une recherche approfondie sur le marché du crédit.

Amundi Funds Global Bond Income est accessible à tous types d'investisseurs dans 10 pays : Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Singapour.

