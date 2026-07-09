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Amundi dépose le prospectus pour l'IPO de SBIFM en Inde
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 07:07

Amundi et State Bank of India (SBI) annoncent que leur joint-venture SBI Funds Management Limited (SBIFM) a déposé, le 8 juillet, son Red Herring Prospectus (RHP) dans le cadre de son projet d'introduction en bourse (IPO) sur les marchés indiens.

A la date du dépôt du RHP, SBIFM comptait 2 036 827 612 actions en circulation. Il est prévu qu'un maximum de 10% de son capital soit cédé, dont 6,3% par SBI, soit 128 334 397 actions, et 3,7% par Amundi, soit 75 374 842 actions.

L'opération ne comprend pas d'émission d'actions nouvelles par SBIFM. La fourchette de prix de l'IPO, déterminée conformément à la réglementation SEBI ICDR, a été fixée entre 545 et 574 INR par action (soit entre 4,99 et 5,26 EUR par action).

Selon le calendrier indicatif envisagé, l'IPO sera ouverte à la souscription du public du 14 au 16 juillet. La période de souscription réservée aux investisseurs de référence ouvrira le 13 juillet. La première cotation devrait intervenir le 21 juillet au Bombay Stock Exchange et au National Stock Exchange of India Limited.

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