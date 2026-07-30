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Amundi dépasse les 2 EUR de BPA sur un trimestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 08:38
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Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements Amundi dévoile un résultat net ajusté en progression de 28,9% à 431 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, soit 2,09 EUR par action, un BPA supérieur à 2 EUR pour la première fois sur un trimestre.

Toujours en données ajustées, il explique cette progression par des coûts maîtrisés, avec un coefficient d'exploitation qui s'est amélioré sur un an à 48,9%, ainsi que par des revenus nets en hausse de 18% à 933 MEUR, leur plus haut niveau historique pour un trimestre.

Ces revenus ont été portés par des commissions nettes de gestion en progression de 17%, elles-mêmes soutenues par la hausse des encours, tandis que les commissions de surperformance sont restées quasi stables par rapport au même trimestre de l'an dernier, à 36 MEUR.

Les revenus de technologie ont augmenté de 25% à 32 MEUR, grâce à la croissance des revenus de licence ( 30%), et les revenus financiers ont fortement progressé à 27 MEUR, grâce au rebond des marchés et malgré la baisse des taux dans la zone euro sur un an.

"La dynamique de croissance s'accélère, avec des encours proches de 2 600 MdsEUR et une collecte de 56 MdsEUR depuis le début de l'année", souligne la directrice générale, Valérie Baudson, qui rappelle aussi le succès de l'introduction en Bourse de SBI FM en Inde.

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