Amundi décroche un nouveau record d'encours, soutenu par les ETF et l'Asie

(AOF) - Amundi a enregistré ce mardi une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, ressortant à 15,1 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, là où les analystes ciblaient 14,4 milliards. Les encours sous gestion du groupe contrôlé par Crédit Agricole s'affichent à 2 317 milliards d'euros au 30 septembre, en croissance de 5,7% en rythme annuel. Le résultat net ajusté trimestriel est ressorti à 340 millions d'euros, contre 323 millions d'euros attendus.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 4,9% pour atteindre 815 millions d'euros sur la période, porté par une hausse de 3,3% des commissions de gestion nettes,

Dans le détail, la collecte sur 9 mois du premier gestionnaire d'actifs européen s'élève en Asie à 29 milliards d'euros, dont 7 milliards au troisième trimestre.

La collecte depuis le début de l'année provient des JV pour 19 milliards (y compris Amundi BOC WM) et pour 10 milliards de la distribution directe. Tous les pays contribuent à cette collecte : l'Inde (+9 milliards), la Corée (+7 milliards), la Chine (+7 milliards), Hong Kong (+3 milliards) et Singapour (+2 milliards).

Elle est également bien diversifiée par stratégies, avec 18 milliards d'euros en gestion active, 6 milliards d'euros en gestion passive et 6 milliards en produits de trésorerie.

Nouveau plan stratégique dévoilé le 18 novembre

La Distribution Tiers a collecté 21 milliards d'euros sur la période dont 8 milliards au troisième trimestre, essentiellement en actifs MLT (+20 milliards).

Les ETF ont collecté 28 milliards sur 9 mois, dont 10 milliards au troisième trimestre. Amundi confirme sa deuxième place sur le marché des ETF européens en collecte comme en encours, qui dépassent pour la première fois les 300 milliards d'euros.

Par ailleurs, Amundi présentera le 18 novembre prochain son nouveau plan stratégique à 3 ans, le plan actuel " Ambitions 2025 " se terminant le 31 décembre 2025. A cette occasion, le gestionnaire d'actifs détaillera ses différents piliers de croissance pour les trois années à venir.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,7% par Crédit agricole et 2,1 % par les salariés, Olivier Gavalda présidant le conseil de 11 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à 6 plateformes internationales de gestion dans de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, BFT Invest rapproché avec la filiale CPRAM

- partenariats : Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique, Victoria Capital aux Etats-Unis,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- une simplification de l’organisation : fusion de CPR et BFT, réorganisation des équipes européennes de gestion multi-asset, avec objectif de 30 à 50 M€ de réduction des coûts,

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres prudentiels de 3,5 Mds€ et ratio CET1 de 16,3 %, avec excédent de capital de 2,2 Md€ à fin juin.

Défis

- Impact négatif de la parité euro/dollar et euro/roupie indienne ;

- Présentation du nouveau plan stratégique à moyen terme ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Vers un impact positif, à partir du 2 ème semestre, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution Victory Capital, contrôlée à hauteur de 27,1 % ;

- Après, à fin juin une hausse de 10,7 % des revenus, de 5,2 % des encours à un niveau historique et un repli de 4,5 % du résultat net, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, anticipations 2025 de 5% de croissance annuelle du résultat net et d’un taux de distribution d’au moins 65% ;