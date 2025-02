Amundi: croissance de 13% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net 2024 en croissance de 13% à 1,38 milliard d'euros, faisant apparaître un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de +6,1% par rapport au résultat net 2021 de référence du plan Ambitions 2025, au-dessus de son objectif de +5%.



Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements explique cette progression à la fois par la croissance des revenus (+9,2% à 3,5 milliards d'euros) et l'amélioration du coefficient d'exploitation (-0,7 point à 52,5%).



'Nos encours sont au plus haut historique, à plus de 2.200 milliards d'euros, grâce à une collecte très dynamique sur plusieurs axes stratégiques, tels que les distributeurs tiers, les ETF et l'Asie', met en avant sa directrice générale Valérie Baudson.



Le conseil d'administration proposera à l'AG annuelle du 27 mai, un dividende en hausse à 4,25 euros par action au titre de 2024, correspondant à un taux de distribution de 67%, supérieur à l'objectif minimum du plan à moyen terme (65%).





