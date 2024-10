Amundi : collecte nette de 2,9 milliards d'euros au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2024, Amundi a enregistré une collecte nette de 2,9 milliards d'euros. « Tel qu'annoncé dès la publication des résultats du deuxième trimestre, ce montant comprend la sortie d'un mandat en multi-actifs avec un assureur européen, de 11,6 milliards d'euros, qui apportait de faibles revenus ", précise le plus important gestionnaire d'actifs européens.

Corrigée de cette sortie, la collecte du trimestre est de 14,4 milliards d'euros, dont 9,1 milliards d'euros en actifs moyen-long terme. Elle est positive en gestion active (4,3 milliards d'euros) et en ETF (7,8 milliards d'euros), partiellement compensés par une décollecte pour les stratégies indicielles. Les produits structurés et actifs réels et alternatifs enregistrent également une collecte positive (0,8 milliard d'euros), alors que les produits de trésorerie sont à l'équilibre (+0,1 milliard d'euros).

Les coentreprises en Asie ont attiré 5,3 milliards d'euros reflétant une contribution positive de l'Inde (SBI MF, 6 milliards d'euros) et de la Corée du Sud (NH-Amundi), partiellement compensée ce trimestre par une légère décollecte en Chine (ABC-CA) malgré la poursuite de la collecte en fonds ouverts.

L'effet marché et change est positif à hauteur de 32,5 milliards d'euros entre juillet et septembre. Les encours gérés au 30 septembre 2024 ont progressé de 11,1% sur un an et de 1,6% sur un trimestre à 2 192 milliard d'euros, un plus haut historique. Les ETF ont dépassé les 250 milliard d'euros d'encours à fin septembre, en progression de 31% sur un an, "grâce notamment à une collecte très dynamique atteignant sur neuf mois 17 milliard d'euros, dont 8 milliard d'euros au T3".

Forte progression des profits

Au troisième trimestre, le résultat net ajusté a atteint 337 millions d'euros, en hausse de 16,1%. Il intègre depuis le deuxième trimestre Alpha Associates, dont l'acquisition a été finalisée début avril.

" La croissance du résultat net provient essentiellement de la croissance organique des revenus, amplifiée par l'efficacité opérationnelle, qui a permis de dégager un effet ciseaux positif, et par la très forte dynamique des JV asiatiques " a expliqué le gérant.

Le coefficient d'exploitation, à 52,9% en données ajustées, s'améliore par rapport au même trimestre de l'an dernier (53,4%), "et reste en ligne avec l'objectif 2025".

Les revenus nets ajustés du plus important gestionnaire d'actifs européen ont augmenté de 10,5% à 862 millions d'euros, soutenus par le doublement des commissions de surperformance à 20 millions d'euros. Les commissions nettes de gestion ont augmenté de 9,2% à 805 millions d'euros, reflétant " le bon niveau d'activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,6% sur la même période) ".

Amundi a confirmé que la "contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises" s'appliquerait à lui. Elle devrait s'élever entre 60 et 70 millions d'euros au quatrième trimestre et entre 40 et 50 millions d'euros en 2025, rapporte Jefferies.