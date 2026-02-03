 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi : collecte annuelle record en 2025
information fournie par AOF 03/02/2026 à 11:11

(AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% à 1,86 MdEUR. Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements affiche un coefficient d'exploitation ajusté de 52,1%, aidé par des charges d'exploitation ajustées en hausse "maîtrisée" de 6% par rapport à 2024 pro forma, à 1,78 MdEUR.

Toujours par rapport au pro forma 2024, ses revenus nets ajustés ont augmenté de 6% à 3,42 MdsEUR, tirés par l'ensemble des revenus d'activité, dont des commissions nettes de gestion en progression de 4%, portées par la progression des encours.

Toujours parmi ses revenus, Amundi fait aussi état de commissions de surperformance en croissance de 23% à 173 MEUR, en lien avec les bonnes performances de gestion, ainsi que de revenus de technologie en augmentation de 45% à 116 MEUR.

"2025 marque le lancement réussi de notre nouveau plan stratégique 'Invest for the Future' avec une collecte record de 88 MdsEUR et des encours au plus haut, à 2,38 MdEUR", met en avant sa directrice générale Valérie Baudson, au sujet des résultats annuels 2025.

"Après avoir déployé avec succès notre capital excédentaire avec 4 opérations de croissance externes créatrices de valeur, nous proposons un dividende de 4,25 EUR par action pour 2025 et retournons 500 MEUR aux actionnaires via des rachats d'actions", poursuit-elle.

Les encours d'Amundi au 31 décembre 2025 progressent de 6,2% sur un an, pour atteindre un nouveau record à 2,38 MdEUR. Cette progression s'explique par une collecte élevée et un effet marché et change favorable de +62 MdEUR, malgré la baisse du dollar US et de la roupie indienne par rapport à l'euro (respectivement -11% et -16%).

La collecte annuelle est tirée par les actifs MLT, 81 MdsEUR (24 MdsEUR au quatrième trimestre), à la fois en gestion passive (76 MdsEUR, 21 MdsEUR au quatrième trimestre), dont les ETF (46 MdsEUR, 18 MdsEUR au quatrième trimestre), et en gestion active (13 MdsEUR, 5 MdsEUR au quatrième trimestre), grâce aux stratégies obligataires et diversifiées.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank