Amundi : collecte annuelle record en 2025

(AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% à 1,86 MdEUR. Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements affiche un coefficient d'exploitation ajusté de 52,1%, aidé par des charges d'exploitation ajustées en hausse "maîtrisée" de 6% par rapport à 2024 pro forma, à 1,78 MdEUR.

Toujours par rapport au pro forma 2024, ses revenus nets ajustés ont augmenté de 6% à 3,42 MdsEUR, tirés par l'ensemble des revenus d'activité, dont des commissions nettes de gestion en progression de 4%, portées par la progression des encours.

Toujours parmi ses revenus, Amundi fait aussi état de commissions de surperformance en croissance de 23% à 173 MEUR, en lien avec les bonnes performances de gestion, ainsi que de revenus de technologie en augmentation de 45% à 116 MEUR.

"2025 marque le lancement réussi de notre nouveau plan stratégique 'Invest for the Future' avec une collecte record de 88 MdsEUR et des encours au plus haut, à 2,38 MdEUR", met en avant sa directrice générale Valérie Baudson, au sujet des résultats annuels 2025.

"Après avoir déployé avec succès notre capital excédentaire avec 4 opérations de croissance externes créatrices de valeur, nous proposons un dividende de 4,25 EUR par action pour 2025 et retournons 500 MEUR aux actionnaires via des rachats d'actions", poursuit-elle.

Les encours d'Amundi au 31 décembre 2025 progressent de 6,2% sur un an, pour atteindre un nouveau record à 2,38 MdEUR. Cette progression s'explique par une collecte élevée et un effet marché et change favorable de +62 MdEUR, malgré la baisse du dollar US et de la roupie indienne par rapport à l'euro (respectivement -11% et -16%).

La collecte annuelle est tirée par les actifs MLT, 81 MdsEUR (24 MdsEUR au quatrième trimestre), à la fois en gestion passive (76 MdsEUR, 21 MdsEUR au quatrième trimestre), dont les ETF (46 MdsEUR, 18 MdsEUR au quatrième trimestre), et en gestion active (13 MdsEUR, 5 MdsEUR au quatrième trimestre), grâce aux stratégies obligataires et diversifiées.