Amundi: bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Amundi prend près de 2% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours légèrement relevé de 75 à 78 euros.



Le bureau d'études explique rehausser sa cible afin de prendre en compte l'impact favorable des variations de marché depuis fin juin, qui le conduit à relever ses prévisions de BPA 2024 et 2025 de respectivement 1,5% et 4,1% pour le groupe de gestion d'actifs.



Il estime qu'Amundi conserve différents leviers de croissance à moyen/long terme ainsi que la capacité de réaliser de la croissance externe, et voit la pentification de la courbe des taux soutenir à terme la collecte nette sur ses produits d'épargne moyen/long terme.





Valeurs associées AMUNDI 68,65 EUR Euronext Paris +1,63%