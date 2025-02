Amundi : bénéfice net 2024 et encours au plus haut historique

- Confirmation des objectifs de la « Route 2025 : 5% de croissance annuelle du résultat net, taux de distribution d’au moins 65% et capital excédentaire à environ 2 Mds€ ;

- Aux Etats-Unis, retombées, à partir de 2025, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution et d’investissement Victory Capital, qui sera contrôlée à hauteur de 26,5 % ;

- Après l’intégration de Lyxor dans le secteur des ETF et les retombées positives de la société commune SBI MF en Inde, croissance externe tournée vers les actifs privés -avec Alpha Associates- et dans les actifs réels ;

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré et le moins sensible aux décollectes ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 4,1 Mds€ et un ratio CET1 à 19,1 %.

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques via la plateforme Alto avec le gain constant de nouveaux clients, notamment à l’international ;

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- une plateforme IT indépendante, de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (46 % des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (16 %) et l’Asie (20 %) ;

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 2 156 Mds€ d’encours ;

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2025, un dividende de 4,25 euros par action, en numéraire, en progression par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2023. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 67% du résultat net part du groupe comptable. Il sera détaché le mardi 10 juin 2025 et mis en paiement à compter du jeudi 12 juin 2025.

"Notre coefficient d'exploitation, au meilleur niveau de l'industrie, est déjà conforme à notre objectif 2025. Cette solide performance financière nous permet de proposer un dividende en augmentation, offrant un rendement attrayant pour nos actionnaires. 2024 marque une accélération de la diversification qui avait été engagée avec le plan Ambitions 2025, dont plusieurs objectifs sont d'ores et déjà atteints, avec un an d'avance" a déclaré la directrice générale, Valérie Baudson.

Amundi a enregistré une collecte de 55,4 milliards d'euros sur l'année, dont 34 milliards d'euros en actifs moyen-long terme hors coentreprise. L'effet marché et change est par ailleurs positif à hauteur de 140,1 milliards d'euros sur un an.

(AOF) - Amundi a dévoilé un résultat net ajusté en progression de 13% en 2024 à 1,382 milliard d’euros, dont 377 millions d’euros, en hausse de 20% au quatrième trimestre. Les revenus nets ajustés trimestriels ont augmenté de 14,6% à 924 millions d’euros. Le plus important gestionnaire d’actifs européen a dévoilé une progression de 10% de ses encours sur l’année à 2240 milliards d’euros, un niveau jamais atteint auparavant.

Amundi : bénéfice net 2024 et encours au plus haut historique

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.