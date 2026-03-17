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Amundi annonce le lancement d'un ETF actif obligataire
information fournie par AOF 17/03/2026 à 15:54

(AOF) - Amundi annonce le lancement de l'Amundi EUR Corporate Bond Active UCITS ETF, un ETF actif offrant une exposition aux obligations d'entreprises investment grade en euros. Coté sur Xetra, ce produit vise à démocratiser l'accès au marché du crédit européen via une solution UCITS simple et transparente, accessible aux investisseurs institutionnels comme particuliers en Europe.

Ce lancement permet aux investisseurs de bénéficier du savoir-faire d'Amundi en gestion obligataire, avec 830 milliards d'euros d'encours, dont 360 milliards en crédit euro, gérés par près de 200 spécialistes dédiés. Il s'appuie également sur la puissance de sa plateforme ETF, qui regroupe plus de 350 produits pour 340 MdsEUR d'encours.

L'ETF repose sur une stratégie de crédit euro lancée en 1999, pilotée par une équipe expérimentée dirigée par Hervé Boiral, CIO Euro Credit & Investment Solutions, et bénéficiant d'un historique de performance significatif.

Le fonds investira dans environ 100 émetteurs, avec au moins 80% de l'actif net en obligations d'entreprises issues de pays de l'OCDE, et un minimum de 70% en titres investment grade libellés en euros.

Classé Article 8 au titre du règlement SFDR, il combine ainsi exposition au crédit européen et critères ESG, tout en offrant les avantages de liquidité et de transparence propres aux ETF.

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