Amundi annonce le lancement conjoint avec SBI de l’introduction en bourse de SBI Funds Management

(AOF) - Amundi (+4,12% à 66,95 euros) figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120. Le gestionnaire d'actifs européens et State Bank of India (SBI) ont conjointement initié l'introduction en bourse de SBI Funds Management Private Limited (SBIFM). Cette cotation sur les bourses indiennes devrait être réalisée en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché. Lors de la cotation, il est prévu que 10% du capital de SBIFM soient introduits en bourse, dont 6,3% par SBI et 3,7% par Amundi.

Etabli en 1992 et actuellement détenue par SBI (61,9%), Amundi (36,4%) et les collaborateurs, SBIFM est devenue le leader de la gestion d'actifs en Inde, avec une part de marché supérieure à 15,5% pour les fonds communs de placement, et un encours total sous gestion de 28,31 "billions INR" (269 milliards d'euros).

Commentant cette opération, Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, a déclaré : "Cette introduction en bourse permettra de matérialiser la valeur créée conjointement par SBI et Amundi, qui poursuivront leur partenariat à long terme sur un marché indien en forte croissance et qui présente un important potentiel de développement. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,7% par Crédit agricole et 2,1 % par les salariés, Olivier Gavalda présidant le conseil de 11 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à 6 plateformes internationales de gestion dans de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, BFT Invest rapproché avec la filiale CPRAM

- partenariats : Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique, Victoria Capital aux Etats-Unis,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- une simplification de l’organisation : fusion de CPR et BFT, réorganisation des équipes européennes de gestion multi-asset, avec objectif de 30 à 50 M€ de réduction des coûts,

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres prudentiels de 3,5 Mds€ et ratio CET1 de 16,3 %, avec excédent de capital de 2,2 Md€ à fin juin.

Défis

- Impact négatif de la parité euro/dollar et euro/roupie indienne ;

- Présentation du nouveau plan stratégique à moyen terme ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Vers un impact positif, à partir du 2 ème semestre, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution Victory Capital, contrôlée à hauteur de 27,1 % ;

- Après, à fin juin une hausse de 10,7 % des revenus, de 5,2 % des encours à un niveau historique et un repli de 4,5 % du résultat net, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, anticipations 2025 de 5% de croissance annuelle du résultat net et d’un taux de distribution d’au moins 65% ;