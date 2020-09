Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi annonce le début des activités de la joint venture Amundi BOC Wealth Management Reuters • 30/09/2020 à 13:17









30 septembre (Reuters) - AMUNDI SA AMUN.PA : * DÉBUT DES ACTIVITÉS DE LA JOINT VENTURE AMUNDI BOC WEALTH MANAGEMENT * LA SOCIÉTÉ COMMENCERA SES ACTIVITÉS À PARTIR D'OCTOBRE ET ELLE SERA LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE MAJORITAIRE EN CHINE AUTORISÉE À CONCEVOIR ET À OFFRIR DES PRODUITS DE GESTION DE PATRIMOINE * LA SOCIÉTÉ PRÉVOIT DE LANCER SES PREMIERS PRODUITS À LA FIN DE L'ANNÉE * LIU HUIJUN PRÉSIDERA LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BAO AILI SERA NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +0.08%