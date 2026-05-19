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Amundi annonce des changements dans son organisation
information fournie par AOF 19/05/2026 à 08:38

(Zonebourse.com) - Afin d'amplifier sa croissance et son développement, Amundi a annoncé quelques évolutions dans son organisation.

L'objectif pour le gestionnaire d'actifs est donc de simplifier son organisation, renforcer l'accompagnement client, soutenir le développement dans les régions et les segments à forte croissance et accentuer la transversalité et l'agilité de l'entreprise.

L'organisation est structurée autour de cinq pôles :

-le pôle Stratégie, Finance et Contrôle dirigé par Nicolas Calcoen, directeur général délégué.

-le pôle Clients dirigé par Fannie Wurtz, directrice générale adjointe.

-le pôle Investissements dirigé par Vincent Mortier, directeur général adjoint, directeur des gestions.

-le pôle Opérations et Technologie dirigé par Claire Cornil, directrice des opérations.

-le pôle Transformation, Ressources humaines et Communication dirigé par Sarah Finkelstein, directrice de la transformation.

En outre, l'organisation est désormais structurée autour de trois régions : l'Europe, supervisée par Olivier Mariée, l'Asie gérée par Fannie Wurtz et l'Amérique du Nord pour Nicolas Calcoen.

Par ailleurs, le comité de direction générale d'Amundi est composé de : Valérie Baudson, directrice générale, Nicolas Calcoen, directeur général délégué, Fannie Wurtz, directrice générale adjointe, directrice du pôle Clients et présidente Asie, Vincent Mortier, directeur général adjoint, directeur des gestions, Claire Cornil, directrice des opérations, Sarah Finkelstein, directrice de la transformation, Olivier Mariée, président Europe, directeur des joint-ventures et des réseaux partenaires internationaux, Benoît Tassou, directeur des réseaux partenaires France, président de CPRAM, Céline Boyer-Chammard, secrétaire générale, Philippe d'Orgeval, directeur adjoint des gestions, Isabelle Senéterre, directrice des ressources humaines, Cinzia Tagliabue, directrice Italie et Eric Vandamme, directeur des risques.

La société a également annoncées plusieurs nominations : Thierry Ancona, vice-président du pôle clients, Gaëtan Delculée, directeur de la distribution & banques privées, Alexandre Lefebvre, directeur du métier actifs privés et alternatifs et Adrienne Meunier, directrice adjointe des ressources humaines.

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