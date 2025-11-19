information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 07:16

Amundi SA AMUN.PA :

* AMUNDI ANNONCE AVOIR ACQUIS 4,6% DU CAPITAL D'ICG

* AMUNDI DANS LE CADRE DE CE PARTENARIAT, AMUNDI ENTEND ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION ÉCONOMIQUE TOTALE DE 9,9% DANS ICG

Texte original [https://tinyurl.com/yweudnm9]

(Rédaction de Gdansk)