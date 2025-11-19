Amundi annonce avoir acquis 4,6% du capital d'ICG

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi dans une séance qui sera marquée en matinée par des indicateurs d'inflation en Europe avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ...
(Actualisé avec Sage, Smiths Group, WH Smith, Jet2) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ...
(AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ...
information fournie par Boursorama avec AFP•19.11.2025•08:40•
Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse, lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels. Sur la période, le groupe présent en France, Italie et Pologne a vu ses ...
