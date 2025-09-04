Amundi: acquisition des murs de 5 hôtels en France
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 12:45
L'objectif est de renforcer l'exposition des patrimoines immobiliers de ces fonds sur les thématiques très porteuses telles que l'Hôtellerie.
Le portefeuille représente 550 chambres pour une surface totale de 14 239 m2 et l'ensemble des actifs bénéficient d'une localisation attractive et ont été construits ou rénovés récemment.
Situés à Marseille, Bordeaux et Quimper, les actifs acquis sont loués à B&B Hôtels.
Hubert Joachim, Directeur des Investissements et de la gestion d'Amundi Immobilier, a déclaré : ' Ces immeubles bénéficient d'une bonne implantation et offrent des rendements solides. Cette acquisition correspond aux exigences d'investissement durable sur le long terme d'Amundi Immobilier'.
Valeurs associées
|62,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,13%
A lire aussi
-
Statistiquement, septembre n’a pas bonne réputation sur les marchés boursiers, et ce n’est pas qu’une impression car depuis 1950, c’est en moyenne le pire mois pour les indices américains. Faut-il pour autant s’attendre à une chute systématique chaque année ? Ce ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Getlink de 'surpondérer' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 15 euros, expliquant s'inquiéter de l'effet de la remontée des rendements obligataires en Europe et du ralentissement ... Lire la suite
-
Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, menée par les députés Arthur Delaporte (PS) et Laure Miller (EPR), a été adopté jeudi à l'unanimité, ont-ils indiqué lors d'une conférence de presse. Ses ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Lockheed Martin a annoncé mercredi soir s'être vu octroyer un contrat de 9,8 milliards de dollars par l'Armée américaine, pour la production de 1970 intercepteurs Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) et du matériel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer