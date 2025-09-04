 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amundi: acquisition des murs de 5 hôtels en France
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 12:45

(Zonebourse.com) - Amundi Immobilier annonce l'acquisition des murs de 5 hôtels en France.

L'objectif est de renforcer l'exposition des patrimoines immobiliers de ces fonds sur les thématiques très porteuses telles que l'Hôtellerie.

Le portefeuille représente 550 chambres pour une surface totale de 14 239 m2 et l'ensemble des actifs bénéficient d'une localisation attractive et ont été construits ou rénovés récemment.

Situés à Marseille, Bordeaux et Quimper, les actifs acquis sont loués à B&B Hôtels.

Hubert Joachim, Directeur des Investissements et de la gestion d'Amundi Immobilier, a déclaré : ' Ces immeubles bénéficient d'une bonne implantation et offrent des rendements solides. Cette acquisition correspond aux exigences d'investissement durable sur le long terme d'Amundi Immobilier'.

Valeurs associées

AMUNDI
62,9000 EUR Euronext Paris +1,13%
