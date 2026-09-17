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Amundi acquiert 9,9% d'ICG, la participation sera reflétée dans les résultats du T3
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 08:28
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Amundi AMUN.PA a annoncé jeudi avoir acquis une participation économique de 9,9% dans Intermediate Capital Group (ICG) ICGIN.L , conformément au partenariat annoncé l'année dernière entre le premier gestionnaire d'actifs européen et son concurrent coté à Londres.

L'opération représente un investissement total d’environ 620 millions d’euros, précise un communiqué d'Amundi, qui ajoute que la participation sera reflétée dans les encours, la collecte et les résultats financiers du groupe à compter du troisième trimestre.

"Il s’agit d’une première étape dans la concrétisation des bénéfices de notre partenariat, qui associe les capacités d’investissement reconnues d’ICG à l’expertise d’Amundi sur le marché de la gestion de patrimoine et des retraites", salue Benoît Durteste, directeur général et directeur des investissements d’ICG, cité dans le communiqué.

Amundi avait annoncé en novembre 2025 la signature d’un partenariat stratégique avec ICG, l'un des plus anciens gestionnaires d'actifs alternatifs londonien.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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