Amundi a vu ses encours chuter de 7% au T1 sur fond de coronavirus

PARIS, 30 avril (Reuters) - Le gestionnaire d'actifs Amundi AMUN.PA a fait état jeudi d'une chute de plus de 7% de ses encours sous gestion sur le premier trimestre en raison du plongeon des marchés sur fonds de crise liée au nouveau coronavirus mais reste confiant dans sa capacité à dégager de solides résultats pour 2020. Le groupe, contrôlé à 70% par le Crédit agricole CAGR.PA , a indiqué que la chute des marchés en mars s'est traduite par un impact négatif de près de 123 milliards d'euros sur ses actifs sous gestion. A fin mars, ces encours s'élevaient à 1.527 milliards d'euros contre 1.653 milliards d'euros fin 2019. Ils sont néanmoins en hausse de 3,5% sur un an. (Matthieu Protard et Maya Nikolaeva)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -5.99% AMUNDI Euronext Paris -6.05%