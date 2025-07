Amundi : 20 milliards d'euros de collecte au deuxième trimestre

(AOF) - Amundi a dévoilé des résultats décevants au deuxième trimestre et une collecte semestrielle record. Le plus important gestionnaire d’actifs européen a attiré 52 milliards d'euros sur la première partie de l’année, dont 20,4 milliards d'euros sur le seul deuxième trimestre. Le marché prévoyait une collecte de seulement 10,5 milliards d'euros entre avril et juin. Amundi avait collecté 55 milliards d'euros sur l'ensemble de 2024.

Au premier semestre, la collecte moyen-long terme, hors coentreprise, (48 milliards d'euros) provient de la gestion passive (44 milliards d'euros), notamment les ETF (19 milliards d'euros) et de la gestion active (9 milliards d'euros), tirée par les stratégies obligataires.

Les produits de trésorerie hors coentreprise et distribution US ont connu un flux sortant de 9 milliards d'euros sur le semestre. Il est entièrement du " aux rachats des Corporates, particulièrement forts sur le semestre (-15 hors coentreprise) ; tous les autres segments de clientèles sont au contraire en collecte positive sur cette classe d'actifs, reflet de l'attentisme face à la volatilité des marchés d'actifs risqués ", explique Amundi.

Les trois grands segments de clientèle ont contribué à la collecte au premier semestre : Retail, à 7 milliards d'euros, Institutionnels, à 31 milliards d'euros et coentreprise, à 13 milliards d'euros. La collecte de la distribution auprès des clients américains de Victory Capital, comptabilisée seulement sur un trimestre et uniquement pour la quote-part de détention du groupe de 26%, est à l'équilibre.

Le plus important gérant européen affiche un encours à un nouveau record de 2 267 milliards d'euros à fin juin 2025, en progression de 5,2%. Il a profité sur 12 mois d'un niveau élevé de collecte, 75 milliards d'euros, de l'appréciation des marchés, à hauteur de 109 milliards d'euros, effet réduit pour plus de la moitié par l'impact défavorable du change (60 milliards d'euros) lié à la baisse du dollar américain et de la roupie indienne.

Profits sous les attentes

Entre avril et juin, le résultat net ajusté a reculé de 4,5% à 334 millions d'euros. Hors la contribution exceptionnelle d'impôt, il aurait été de 343 millions d'euros. Le résultat avant impôt ajusté a reculé de 1,8% à 437 millions d'euros, sachant qu'il était anticipé à 461 millions d'euros, indique RBC. L'analyste pointe du doigt des commissions nettes de gestion décevantes. Le coefficient d'exploitation, à 52,7% en données ajustées est en ligne avec l'objectif du plan stratégique Ambitions 2025 de moins de 53%.

Le plan d'optimisation lancé au premier trimestre permettra de financer l'accélération des investissements en dégageant 35 à 40 millions d'euros d'économies à partir de 2026. Il a fait l'objet de premières annonces concrètes au deuxième trimestre, notamment la fusion entre CPR et BFT. Les coûts de restructuration de ce plan seront comptabilisés à hauteur de 70 à 80 millions d'euros au second semestre.

Commissions nettes de gestion plus faibles que prévu

Les revenus nets ajustés ont reculé de 1%, à 790 millions d'euros, pénalisés par les commissions de surperformance. Elles ont chuté de 28,9% " du fait de la volatilité des marchés ", explique la société. Les commissions nettes de gestion ont progressé de 1,2%, à 717 millions d'euros, " grâce à la hausse des encours moyens sur la même période ". Le marché était plus optimiste : il anticipait 755 millions d'euros. " Par rapport au premier trimestre 2025 pro forma, la baisse de ces commissions est expliquée aux deux tiers par la baisse du dollar américain " a précisé la société.

Les revenus d'Amundi Technology ont bondi de 49,8%, à 26 millions d'euros, croissance amplifiée par la consolidation d'aixigo (3 millions d'euros) ; Hors aixigo, ces revenus sont en croissance organique de 30%.

Le surplus de capital au 30 juin 2025 s'établit à 1,3 milliard d'euros.

Enfin, le gestionnaire d'actifs a indiqué qu'un nouveau plan stratégique à trois ans sera présenté au quatrième trimestre.