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AMS profite d'achats à bon compte et de l'avis de Berenberg
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 11:12

Advanced Medical Solutions se reprend ce mardi à Londres ( 2,98%, à 207,50 pence) au lendemain d'une chute de 18,42%. La spéculation était retombée hier sur le titre après la décision de TA Associates de ne pas faire d'offre pour l'acquisition du spécialiste des technologies de cicatrisation tissulaire.

Ce matin, Berenberg a repris le suivi du titre AMS avec un avis à l'achat et un objectif de cours de 300 pence.

Dans sa note, les analystes relèvent que TA Associates n'a pas donné de raison pour justifier son retrait, mais qu'entre l'annonce du projet d'accord et cette déclaration, la période a été marquée par une instabilité géopolitique notable, ce qui a pu influencer la décision de l'acquéreur potentiel.

La banque privée et d'investissement allemande estime désormais que l'attention des investisseurs va se recentrer sur les performances opérationnelles de la société, qui restent solides.

Dans le détail, Berenberg pense que les investissements d'AMS dans des catégories à plus forte croissance vont élargir et différencier son portefeuille, soutenant ainsi la croissance à moyen terme et l'évolution des marges. En outre, les synergies issues du rachat de Peters Surgical pourraient créer un potentiel de hausse pour la croissance organique à moyen terme, toujours selon Berenberg.

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