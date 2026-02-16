 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ams Osram règle ses litiges de brevets avec Meizhi
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 14:45

ams Osram fait part d'un accord avec Shenzhen Meizhi Optoelectronics Technology (Meizhi), réglant leurs litiges en cours concernant des brevets liés aux LED aux Etats-Unis et en Allemagne.

La société autrichienne de semi-conducteurs et de solutions d'éclairage règle ainsi les procédures engagées devant le tribunal de district des Etats-Unis pour le district du Massachusetts et le tribunal régional de Düsseldorf, en Allemagne.

ams Osram rappelle avoir engagé ces procédures à l'encontre du groupe chinois en invoquant divers brevets LED dans ces deux pays concernant des composants LED utilisés dans les systèmes d'éclairage horticole.

Les parties se sont entendues sur des conditions commerciales jugées "raisonnables" par le groupe, Meizhi s'approvisionnant notamment en LED horticoles auprès d'ams Osram. Les termes et détails supplémentaires du règlement sont confidentiels.

"Nous accueillons favorablement l'opportunité de collaborer commercialement avec Meizhi afin de soutenir la croissance continue et le développement des technologies LED de haute qualité", commente Dieter Boss, vice-président de la propriété intellectuelle chez ams Osram.

Valeurs associées

AMS-OSRAM
8,630 CHF Swiss EBS Stocks +1,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    RBC relève son objectif sur L'Oréal, anticipant une accélération de la croissance
    information fournie par Zonebourse 16.02.2026 15:31 

    RBC a annoncé lundi avoir rehaussé de 410 à 430 euros son objectif de cours sur L'Oréal dans le sillage des résultats annuels 2025 publiés la semaine dernière par le numéro un mondial des cosmétiques. Dans une note de recherche, le broker canadien - qui maintient ... Lire la suite

  • Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Rendez-vous raté pour Noël
    information fournie par AFP 16.02.2026 15:16 

    Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi. En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Les actions asiatiques et émergentes caracolent en tête
    information fournie par Amundi 16.02.2026 15:05 

    Des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux Etats-Unis, signes de reprise économique en Europe, nouveau mode de calcul de l'inflation en Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Depuis le début de l'année, les indices asiatiques arrivent en ... Lire la suite

  • Dubravka Suica, commissaire à la Méditerranée, à Bruxelles, le 20 novembre 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    "Conseil de la paix" de Donald Trump : l'UE participera mais sans adhérer à l'instance, annonce Bruxelles
    information fournie par Boursorama avec Media Services 16.02.2026 14:51 

    Les membres permanents du "Conseil de la paix" doivent verser 1 milliard de dollars pour y adhérer, ce qui suscite des critiques selon lesquelles le conseil pourrait devenir une version "payante" du Conseil de sécurité de l'ONU. La réunion inaugurale du "Conseil ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank