ams Osram règle ses litiges de brevets avec Meizhi
La société autrichienne de semi-conducteurs et de solutions d'éclairage règle ainsi les procédures engagées devant le tribunal de district des Etats-Unis pour le district du Massachusetts et le tribunal régional de Düsseldorf, en Allemagne.
ams Osram rappelle avoir engagé ces procédures à l'encontre du groupe chinois en invoquant divers brevets LED dans ces deux pays concernant des composants LED utilisés dans les systèmes d'éclairage horticole.
Les parties se sont entendues sur des conditions commerciales jugées "raisonnables" par le groupe, Meizhi s'approvisionnant notamment en LED horticoles auprès d'ams Osram. Les termes et détails supplémentaires du règlement sont confidentiels.
"Nous accueillons favorablement l'opportunité de collaborer commercialement avec Meizhi afin de soutenir la croissance continue et le développement des technologies LED de haute qualité", commente Dieter Boss, vice-président de la propriété intellectuelle chez ams Osram.
Valeurs associées
|8,630 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,23%
