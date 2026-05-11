ams-Osram cède son activité de capteurs d'image CMOS
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:14
"Avec la cession de notre activité CMOS Image Sensor (CIS) à indie, nous affinons encore notre profil en tant que leader de la photonique numérique", explique Aldo Kamper, le CEO du fabricant autrichien de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage.
"Notre priorité stratégique est de concentrer les investissements sur les segments pilotés par l'IA qui offrent les perspectives de croissance les plus prometteuses et où nous nous distinguons clairement, dont la photonique IA et les lunettes intelligentes AR", poursuit-il.
Cette transaction, qui soutient également le plan de désendettement accéléré d'ams-Osram, demeure soumise aux conditions de clôture habituelles et sa finalisation est attendue dans les six prochains mois.
Par ailleurs, le titre ams-Osram bondit de 8,7% à Zurich, à la faveur d'un relèvement de conseil chez Jefferies à "achat", avec un objectif de cours porté à 21 CHF, le broker pointant "un cycle haussier à venir avec des revenus potentiels en AR (réalité augmentée) et IA".
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