ams Osram bien orienté après sa publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 16:33
Elle revendique une marge d'EBITDA ajustée de 18,4% pour des revenus de 874 MEUR, des niveaux au-dessus des points médians de ses fourchettes cibles, avec une croissance de 8% de ses revenus sur un an sur son portefeuille principal et à taux de changes constants.
Sur l'ensemble de 2025, elle affiche un free cash-flow de 144 MEUR pour une marge d'EBITDA ajustée à 18,3% ( 150 points de base) et un chiffre d'affaires 3,32 MdsEUR, avec une croissance de 7% du portefeuille coeur à devises constantes.
Pour son 1er trimestre 2026, ams Osram anticipe un chiffre d'affaires de 760 MEUR et une marge d'EBITDA ajusté de 15% (à plus ou moins 1,5%), conformément à la saisonnalité typique et à l'effet de déconsolidation attendu de la vente de lampes spécialisées à Ushio.
Par ailleurs, elle annonce un nouveau programme d'économies et de transformation, visant des économies supplémentaires de 200 MEUR d'ici 2028 et impactant environ 2 000 employés, dont environ la moitié en Europe.
Valeurs associées
|8,785 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+7,07%
A lire aussi
-
La Russie annonce des restrictions sur l'utilisation de Telegram au motif d'une "violation" de la loi
La Russie a annoncé mardi mettre en place des "restrictions progressives" sur la messagerie Telegram, alors que Moscou presse les citoyens russes de migrer vers une application de messagerie locale plus facile à contrôler. Les autorités russes reprochent à Telegram ... Lire la suite
-
Il se voit déjà Premier ministre, mais sait que sa tâche sera "énorme". A deux jours des élections législatives, le chef du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, se prépare à hériter d'un pays "détruit" par le gouvernement renversé à l'été 2024. ... Lire la suite
-
Sur un ring improvisé dans le sable, au milieu des tentes d'un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza, une dizaine de jeunes filles en gants de boxe s'échauffent sous les ordres de leur entraîneur, avant de frapper l'adversaire, le geste franc. Ossama Ayoub ... Lire la suite
-
La plus grande compagnie aérienne européenne Ryanair a signé mardi un accord avec Safran pour créer ses propres ateliers de maintenance de moteurs, un pas stratégique pour sécuriser cette activité clé dans un contexte de pénurie d'avions neufs et de trafic aérien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer