 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ams Osram bien orienté après sa publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 16:33

ams Osram s'adjuge plus de 4% après la publication par la société autrichienne de semiconducteurs et de systèmes d'éclairage d'un BPA ajusté de 0,35 euro au titre de son 4e trimestre 2025, contre 0,03 EUR un an auparavant.

Elle revendique une marge d'EBITDA ajustée de 18,4% pour des revenus de 874 MEUR, des niveaux au-dessus des points médians de ses fourchettes cibles, avec une croissance de 8% de ses revenus sur un an sur son portefeuille principal et à taux de changes constants.

Sur l'ensemble de 2025, elle affiche un free cash-flow de 144 MEUR pour une marge d'EBITDA ajustée à 18,3% ( 150 points de base) et un chiffre d'affaires 3,32 MdsEUR, avec une croissance de 7% du portefeuille coeur à devises constantes.

Pour son 1er trimestre 2026, ams Osram anticipe un chiffre d'affaires de 760 MEUR et une marge d'EBITDA ajusté de 15% (à plus ou moins 1,5%), conformément à la saisonnalité typique et à l'effet de déconsolidation attendu de la vente de lampes spécialisées à Ushio.

Par ailleurs, elle annonce un nouveau programme d'économies et de transformation, visant des économies supplémentaires de 200 MEUR d'ici 2028 et impactant environ 2 000 employés, dont environ la moitié en Europe.

Valeurs associées

AMS-OSRAM
8,785 CHF Swiss EBS Stocks +7,07%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank