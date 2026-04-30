Amrize recule, le segment « Building Envelope » pesant sur les résultats du premier trimestre

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30 avril - ** Le titre de la société suisse de matériaux de construction Amrize AMRZ.N recule de 5,6 %, pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes dans son segment « Building Envelope »

** Amrize a annoncé un Ebitda ajusté de 192 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 10,3 % par rapport à l'année précédente; son segment Building Envelope a enregistré un Ebitda ajusté de 78 millions de dollars, soit une chute de 37,1 % par rapport au niveau de l'année dernière

** “Le résultat est éclipsé par un segment Building Envelope très faible, où la toiture résidentielle a souffert d'une demande atone et de prix bas, ce qui a pesé sur les résultats du groupe”, écrit Vontobel

** La chute d'aujourd'hui a pratiquement effacé tous les gains enregistrés par Amrize depuis le début de l'année, qui s'élevaient à environ 5 % à la clôture du marché mercredi