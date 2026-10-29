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Amrize en baisse après un EBITDA inférieur aux attentes au troisième trimestre et une révision à la baisse des prévisions pour l'exercice
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions d'Amrize AMRZ.S , cotées en Bourse en Suisse, affichent une baisse de 4,1 % dans les échanges avant l'ouverture, après que le fabricant de matériaux de construction a publié un EBITDA ajusté au troisième trimestre inférieur aux attentes et revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2026

** Amrize ramène ses prévisions d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’exercice à une fourchette comprise entre 2,95 et 3,05 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,1 à 3,2 milliards de dollars; selon Vontobel, ces nouvelles prévisions sont inférieures de 3 % au consensus

** L’EBITDA ajusté du troisième trimestre a légèrement progressé de 0,2 % pour s’établir à 1,076 milliard de dollars, manquant ainsi le consensus de 1,083 milliard de dollars

** Selon Vontobel, cet écart s'explique par la faiblesse du marché des toitures résidentielles et par la baisse des volumes de matériaux

** Le courtier estime que la révision à la baisse des prévisions d’EBITDA est plus importante que prévu et sera perçue “clairement de manière négative”, même s’il souligne que la résilience des prix est encourageante pour l’exercice 2027

** À la clôture de la séance précédente, l'action affichait une baisse de 23,5 % depuis le début de l'année

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