Amplitude Surgical – Lancement d’une revue stratégique des activités extrémités Novastep

Pour recevoir toute l'information financière de AMPLITUDE en temps réel, faites-en la demande par mail à amplitude@newcap.eu



Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce le lancement d’une revue stratégique de son activité Novastep spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles).



Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 28 juin 2022 a émis la recommandation de lancer une revue stratégique de l’activité spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles), portée par les filiales Novastep en France et aux Etats-Unis, avec un objectif de maximiser la création de valeur et poursuivre le développement du Groupe Amplitude Surgical. La revue à mener par le Groupe pourrait éventuellement conduire à la cession de cette activité. Le Groupe mandatera dans les prochaines semaines les conseils financiers pour l’accompagner dans cette revue.