Amplitude Surgical annonce la signature par sa filiale Novastep d'un accord de distribution exclusif

o Contrat de distribution exclusif avec Carbon22, société américaine spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les implants du pied et de la cheville

o Commercialisation des implants Carbon22 sur le marché américain



Valence, le 26 février 2020, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la signature par sa filiale Novastep d'un accord de distribution exclusif avec Carbon22 sur le marché international et plus spécifiquement aux États-Unis.



Fondée par un consortium de chirurgiens orthopédiques et podiatriques reconnus, Carbon22 est une société américaine spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les implants du pied et de la cheville, offrant également des conseils en matière de pratiques et de techniques chirurgicales avancées pour la réparation du pied et de la cheville.



