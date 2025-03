Amplegest vise les 9 milliards d’euros d’actifs sous gestion à horizon 2030

(AOF) - Deux corrections ont été apportées sur le montant 2024 des encours d'Amplegest et sur celui fixé à horizon 2030. La version corrigée suit. Amplegest annonce à horizon 2030 viser une croissance des encours de 10% par an pour atteindre (hors effet de marché) 9 milliards d'euros d’encours sous gestion, répartis respectivement entre la Gestion Collective (55%) et les Gestions Privée et Intermédiée (45%). En 2024, la société de gestion affichait 4,8 milliards d'euros d'encours sous gestion.

Dans son plan de développement 2030, Amplegest ambitionne de devenir l'un des acteurs incontournables du marché de la Gestion Privée, "au travers d'une offre complète, segmentée, responsable et différenciante dans un marché ultra concurrentiel".

La force commerciale du groupe Cyrus, fort de ses 150 gérants privés, constitue pour Amplegest "un formidable atout" pour atteindre l'objectif de 9 milliards d'euros d'encours sous gestion.

" Pour réussir ce plan, il faut s'inscrire dans le temps long, garder un esprit entrepreneurial, un bon vivre en interne, poursuivre nos actions philanthropiques qui sont dans notre ADN et qui entraînent nos jeunes, avoir une excellente gouvernance avec le groupe Cyrus, et toujours innover. Ma profonde conviction est qu'il y aura toujours une place pour les boutiques et la gestion active " déclare Marie Saltiel, présidente d'Amplegest.

Par ailleurs, les activités de Family Office " Canopée " ainsi que l'équipe développement en Gestion Privée d'Amplegest vont être regroupées chez Cyrus pour une meilleure organisation et une unité des activités commerciales.