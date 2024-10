Amplegest : "vers un mouvement coordonné de réduction des taux d’intérêt"

(AOF) - "L'activité économique mondiale tient mais des signes de ralentissement apparaissent dans les différentes zones. Aux Etats-Unis, ce sont les chiffres de l'emploi, en août et en septembre, qui ont déçu. Les inscriptions au chômage et les demandes d'emploi ont augmenté significativement, interpelant les économistes", explique Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

"Les autres statistiques économiques relatives à la consommation, à l'investissement ou à la confiance des agents économiques restent en revanche positives ce qui valide notre scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine. L'industrie est aujourd'hui en récession mais la bonne tenue des services fait aujourd'hui plus que compenser. Le PIB du deuxième trimestre a été confirmé à +3% et le troisième trimestre devrait rester positif. Nous écartons à ce stade un risque de récession", poursuit le gérant.

La bonne surprise aux Etats-Unis vient de l'inflation qui va plus vite que prévu vers l'objectif de la réserve Fédérale. La baisse du pétrole contribue mais les indicateurs cœur sont également en déclin grâce à une stabilisation des salaires et aux effets des hausses de taux passées. La Banque centrale américaine est en passe de gagner son combat contre la hausse des prix.

La situation économique européenne est plus préoccupante même si des diversités géographiques sont notables. L'Allemagne souffre d'une récession industrielle et de son problème spécifique sur l'automobile. La transformation vers le tout électrique n'est pas sans risque pour l'industrie automobile allemande et certains constructeurs comme Mercedes reviennent d'ores et déjà sur leurs engagements.

L'activité en France est légèrement plus positive mais le pays souffre de ses déficits et de sa dette qui nécessitent la prise urgente de mesures d'économies dans un environnement politique détérioré. A l'opposé, l'Espagne surprend par la vigueur de sa croissance, démontrant une fois encore l'hétérogénéité de la zone euro.

La Chine souffre spécifiquement d'un manque de croissance depuis plusieurs trimestres. L'absence d'inflation rend possible et nécessaire des mesures de relance budgétaire et monétaire importantes.

"L'environnement économique mondial est donc propice à un mouvement coordonné de réduction des taux d'intérêt, après des années de hausse", fait savoir Emmanuel Auboyneau.