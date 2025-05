Amplegest : "un scénario noir pour l'économie américaine devrait être évité"

"Nous pensons qu'un scénario noir pour l'économie américaine devrait être évité mais l'incertitude demeure. "L'image de l'Amérique dans le monde s'est récemment fortement dégradée et cela pénalise les produits américains ainsi que le tourisme aux Etats-Unis", relève le gérant associé.

La Réserve fédérale, soucieuse de son indépendance, reste prudente et préfère se donner du temps. Le risque sur la croissance s'accompagne d'un risque sur les prix, au moins provisoire, si les droits de douane étaient appliqués.

En face de ces chiffres réels rassurants, les indicateurs de confiance se dégradent sensiblement. La confiance du consommateur chute, les perspectives d'inflation remontent et l'optimisme des petites entreprises se replie. "C'est la conséquence directe des annonces tarifaires de Donald Trump même si elles ont été ensuite, en dehors de la Chine, gelées. Il est urgent pour le président américain de trouver des accords avant que cette perte de confiance n'affecte l'économie réelle et ne fasse peser un risque de fort ralentissement", explique Emmanuel Auboyneau.

Les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis témoignent d'une résilience surprenante de l'économie en dépit du "tumulte trumpiste". Le PIB du premier trimestre 2025 s'affiche pourtant à un niveau de -0,3% mais cela est dû en bonne partie à une mauvaise contribution du commerce extérieur (explosion des importations pré droits de douane). Les ventes au détail sont toujours vigoureuses, le pouvoir d'achat tient grâce à des salaires en hausse d'environ 4%, le marché de l'emploi est encore solide et l'investissement contribue positivement. La production industrielle qui était jusqu'à peu le maillon faible de l'économie américaine a même récemment rebondi.

