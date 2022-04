Amplegest se dote d'une Sicav luxembourgeoise

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Amplegest, propriété du groupe Cyrus, a constitué et enregistré mi-mars une Sicav au Luxembourg, comprenant les fonds Pricing Power et MidCaps selon les informations de NewsManagers. La firme dispose d'une Sicav française depuis 2016 qui inclut en plus des deux fonds cités précédemment, le fonds long/short actions du gestionnaire.

Amplegest vise 6 milliards d'euros d'encours sous gestion (+1,5 milliard pour la supervision d'actifs par son family office) et le top 50 des sociétés de gestion sur le marché français d'ici 2025. Elle gérait, fin 2021, quelque 2,6 milliards d’euros tandis que les actifs supervisés par le family office atteignaient le milliard d’euros.