Amplegest recrute une ex-Edmond de Rothschild pour son activité de family office information fournie par Newsmanagers • 04/07/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - Amplegest vient de recruter Sibylle Costet Burin des Roziers en tant que directrice de Canopée Family Office, l’entité dédiée aux family office.L’intéressée arrive en provenance d’Edmond de Rothschild à Paris où elle avait la responsabilité d’un portefeuille de clients high net worth et ultra high net worth. Avant cela elle a travaillé dans le département Private Banking de JP Morgan à Paris, où elle était l’interlocutrice unique d’une centaine de particuliers français et étrangers.Cette arrivée porte l’équipe à cinq personnes et s’accompagnera d’un recrutement d’un family officer début juillet.« L’offre de Canopée sera proposée dans un premier temps au réseau de conseillers patrimoniaux du groupe Cyrus et, d’ici à la fin de l’année, s’ouvrira à une clientèle extérieure », précise Olivier Lazar, directeur général.« L’arrivée de Sibylle conforte notre ambition de devenir un acteur de référence du family office, un des trois métiers historiques d’Amplegest avec aujourd’hui près d’un milliard d’euros d’encours supervisés (…) », ajoute Marie Saltiel, directrice générale d’Amplegest.