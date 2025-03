Amplegest Digital choisi par Emergence pour son compartiment " Emergence techs for good "

(AOF) - Emergence, la sicav de place pour l'accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la sicav, ont annoncé le 6ème investissement du compartiment " Emergence techs for good " dans le fonds Amplegest Digital, avec une allocation de 20 millions d'euros. Ce fonds " propose une stratégie en actions cotées sur les marchés mondiaux ciblée sur les entreprises disruptives sur le segment de la technologie et du digital ".

" La sélection des valeurs met l'accent sur des sociétés en position de leader sur leur marché, capables de transformer leur secteur d'activité et qui présentent une forte valeur ajoutée en matière d'innovation tout en ayant un impact environnemental et social positif ", précise Emergence.

En incluant l'investissement réalisé par la Sicav Emergence, le fonds Amplegest Digital Leaders atteint un encours sous gestion de 70 millions d'euros.

" Cet investissement nous permet d'atteindre une taille d'encours critique nécessaire au développement de la stratégie pour continuer de financer les acteurs de la technologie et du digital ayant un impact environnemental et social positif", a déclaré Jean-François Castellani, associé, directeur du développement AM d'Amplegest.

Le compartiment techs for good, 5ème compartiment d'Emergence, déjà doté de 150 millions d'euros, apporte son soutien aux sociétés de gestion entrepreneuriales pour accélérer la croissance de leurs fonds thématiques sur des technologies disruptives, ayant une stratégie ambitieuse en matière d'impact et de développement durable.