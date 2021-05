Amplegest accèlère dans l'ESG

(NEWSManagers.com) -

Alors qu'Amplegest revendique aujourd'hui 2,45 milliards d'euros d'encours, la société estime que son objectif 2025 de gérer 6 milliards d'euros ne pourra se faire qu'en passant par l'ESG. La boutique, qui a comme activité historique une activité de gestion privée à laquelle s'ajoutent deux pôles de gestion collective (Amplegest et Octo AM spécialisé dans les stratégies " value" ), a commencé à développer une approche ESG à partir de 2010 avec la définition de ses valeurs (cohérence, courage et symétrie des attentions).

Elle compte aujourd'hui une équipe de cinq personnes entièrement dédiées à l'ESG. En 2017, la société avait publié son premier bilan carbone des portefeuilles et a commencé à réfléchir à la conception d'un modèle propriétaire d'analyse ESG baptisé " Gest" . " Il y a eu consensus en interne pour se dire qu'il fallait se doter d'un modèle global avec le plus de données propriétaires possibles" , a expliqué Stéphane Cuau, responsable ESG, au cours d'une conférence investisseurs ce 18 mai. Ce modèle repose sur les trois piliers de l' ESG, sachant que le S de social est pondéré à 40% dans les analyses servant à délivrer une note et que les deux autres sont pondérés à 30%.

Le groupe regrette toutefois le manque de certaines données délivrées par les entreprises. Il estime ainsi le taux d' absence de données à 30% sur la partie social et à 20% sur la partie gouvernance. " Mais on constate des progrès chaque année" , affirme Stéphane Cuau. Le modèle intègre aussi les controverses en étant alimenté non seulement par les analystes du pôle asset management mais aussi par la société Vigéo, avec un univers plus vaste.

Mi 2020, le travail de construction du modèle a été complété par un outil informatique développé par le contrôleur des risques. Le modèle Gest est accessible à l' ensemble de la société, pas uniquement aux gérants de fonds, avec des données disponibles instantanément. La source de son pilier discrétionnaire est le fruit du travail de compilation des rapports annuels et des rencontres avec les sociétés (en moyenne 600 par an) par les analystes, où ils creusent certains points notamment les engagements futurs.

La boutique a aussi mis en place une politique d'engagement actionnarial en 2018, signé les PRI en 2019, et exerce à 100% ses droits de vote depuis l'an dernier. En 2020, elle a par exemple envoyé des lettres d' engagements à trois sociétés et prévoit d'en envoyer 15 cette année. Chaque fonds applique désormais la politique d' exclusion et de vote à 100% mais les démarches ISR sont différentes selon les fonds. " Par exemple pour les fonds de petites capitalisation, on dispose de moins de données ESG" , explique Anaïs Cassagnes, en charge de l'ESG et de la due diligence. La note ESG de chaque fonds évolue aussi avec le temps.

La démarche d'Amplegest a abouti à recevoir le label ISR pour son fonds Pricing Power et le label Relance pour son fonds PME.

Les prochains défis consisteront à intégrer certains ODD (objectifs de développement durables des Nations unies) et à respecter l'objectif de limitation de hausse des températures à 2 degrés dans les portefeuilles.