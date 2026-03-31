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Amphenol progresse après que Jefferies a repris la couverture du titre avec une note d'achat
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de matériel électronique Amphenol APH.N en hausse de 2,6 % à 126,27 $ avant le marché

** Jefferies reprend la couverture de l'action avec une note d'achat et un objectif de prix de 145 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 21,7 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime que le marché pénalise trop APH "parce qu'il craint que l'optique ne cannibalise le cuivre dans les baies d'IA". Elle note que le cuivre restera dominant pendant au moins les deux prochaines années et considère le changement plus large de l'optique comme une "dynamique de fin de décennie", ce qui donne à APH suffisamment de temps pour adapter ses offres de produits

** Jefferies note également que le marché sous-estime la dynamique des commandes d'APH, la solidité de ses marges, son exposition diversifiée aux marchés finaux et sa valorisation attrayante

** 17 courtiers sur 20 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; leur prévision médiane est de 167,50 $

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 11,8 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 7,3 % pour l'indice S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

AMPHENOL RG-A
119,130 USD NYSE -3,53%
S&P 500 INDEX
6 343,72 Pts CBOE -0,39%
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