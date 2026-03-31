Amphenol progresse après que Jefferies a repris la couverture avec une note d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 mars - ** Les actions du fabricant de matériel électronique Amphenol APH.N en hausse de 2,5 % à 122,13 $

** Jefferies reprend la couverture de l'action avec une note d'achat et un objectif de cours de 145 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 21,7% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime que le marché pénalise trop APH "parce qu'il craint que l'optique ne cannibalise le cuivre dans les baies AI"

** La société note que le cuivre restera dominant pendant au moins les deux prochaines années et considère le changement plus large de l'optique comme une " dynamique de fin de décennie ", ce qui donne à APH suffisamment de temps pour adapter ses offres de produits

** Le marché sous-estime la dynamique des commandes d'APH, la solidité des marges, l'exposition diversifiée aux marchés finaux et l'évaluation attrayante

** 17 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 167,50 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 9,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 6,3 % pour le S&P 500 .SPX .