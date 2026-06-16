Amphastar en hausse après l'autorisation par la FDA d'un nouveau spray contre les surdoses, disponible sans ordonnance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O progressent de 2% à 20 dollars avant l'ouverture du marché

** La FDA annonce avoir autorisé la commercialisation sans ordonnance de Rextovy, un spray nasal à base de naloxone à 4 mg destiné au traitement des surdoses d’opioïdes

** La naloxone d’AMPH neutralise les effets d’une overdose d’opioïdes, car des substances telles que le fentanyl peuvent ralentir ou arrêter la respiration

** La FDA précise que le produit sera commercialisé en pharmacie, dans les supérettes et en ligne, ce qui en améliorera l’accessibilité

** Elle précise que cette autorisation renforce la concurrence sur le marché de la naloxone en vente libre, contribuant ainsi à élargir la disponibilité et à réduire les coûts

** La FDA précise que le spray est sans danger même si l'implication d'opioïdes n'est pas claire et recommande vivement aux utilisateurs de consulter les urgences après utilisation

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 26% depuis le début de l'année