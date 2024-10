Ampere (Renault) va concevoir une petite voiture électrique pour Nissan

( AFP / JULIEN DE ROSA )

La filiale électrique de Renault , Ampere, va concevoir une petite voiture électrique pour Nissan, a annoncé le groupe mercredi.

Le constructeur japonais a demandé à Ampere "d'étudier le développement de son prochain modèle électrique du segment A", c'est-a-dire une citadine, a détaillé le direction de la filiale française dans un communiqué à l'occasion d'une visite de l'usine de Douai (Nord).

Renault vient d'y lancer la fabrication de la R5 électrique, à côté de celles des Mégane et Scenic électriques.

Le lieu de fabrication du nouveau modèle envisagé avec Nissan n'a pas été précisé.

Renault était aussi en pourparlers avec Volkswagen pour une collaboration sur un projet similaire.

Le constructeur français doit déjà concevoir et assembler pour Nissan la remplaçante électrique de la compacte Micra, un modèle un peu plus gros qu'une citadine.

En plein détricotage de leur alliance capitalistique, Nissan, Renault et Mitsubishi avaient annoncé en 2023 qu'ils se concentreraient sur des projets concrets, comme des véhicules.

Ampere a par ailleurs confirmé que la Renault Twingo électrique (fabriquée en République tchèque) arriverait sur le marché en 2026, "à un prix inférieur à 20.000 euros".

Pour renforcer le développement de ses véhicules électriques, Ampere s'appuie désormais sur un bureau dédié en Chine.

Le groupe "ambitionne d'apprendre de l'écosystème chinois sur les processus de développement", qui a pris de l'avance sur les constructeurs européens.

La filiale a confirmé qu'elle était "parfaitement en ligne avec son objectif de réduction des coûts (de développement) de 40% d'ici à 2028".

"Nous faisons une vraie différence et notre objectif est de devenir leader en Europe et au-delà", a indiqué le patron d'Ampere et de Renault, Luca de Meo.

Ampere a notamment réussi l'intégration dans ses véhicules de la chimie de batteries LFP (lithium, fer, phosphate), moins chère, plus robuste, mais moins puissante que l'omniprésente NMC (nickel, manganèse, cobalt).

Elle promet pour 2028 un "prochain bond technologique en matière de chimie", avec des batteries sans cobalt, qui "réunissent la densité énergétique du NMC, le coût et la sécurité du LFP, et des temps de recharge de moins de 15 minutes".

La filiale de Renault doit lancer bientôt la production de deux SUV sur sa plateforme (châssis) "AmpR Medium", qui équipe la Mégane et le Scenic: l'Alpine A390 dans l'usine de Dieppe (Seine-Maritime), et un modèle pour Mitsubishi à Douai à partir de 2025.