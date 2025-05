Amoéba: une nomination proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 15:53









(CercleFinance.com) - Amoéba annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de présenter à la prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 26 juin prochain, la candidature de Charlotte Franceries au poste d'administratrice.



Sa nomination ferait bénéficier la société de technologies vertes de ses compétences étendues dans l'industrie des cosmétiques et de la beauté, Charlotte Franceries ayant travaillé plus de 25 ans au sein de L'Oréal.



Actuellement, elle assure la présidence de l'agence française du groupe McCann, l'un des leaders mondiaux des agences de publicité et de communication, présent dans plus de 100 pays à travers le monde.





