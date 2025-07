Amoéba : succès d'une augmentation de capital et accord avec Metron Technology

(AOF) - Amoéba a annoncé le succès de son augmentation de capital d’un montant de 14 millions d’euros, dont 9 millions en numéraire apportés par des investisseurs institutionnels et individuels, et 5 millions d’euros par voie de compensation de créance. Les fonds levés doivent permettre d’accompagner le déploiement industriel et commercial de la société. Parallèlement, la société spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l’exploitation brevetée d’amibes a signé un accord avec Metron Technology, une filiale du groupe chinois Oriental Beauty Valley.

Cet accord vient confirmer les principaux termes présents dans le protocole d'accord annoncé le 1er avril dernier. Il prévoit notamment l'accompagnement et le conseil du groupe Oriental Beauty Valley afin d'aboutir à l'homologation de l'ingrédient cosmétique d'Amoéba et Chine et la priorité accordée à Metron Technology afin de distribuer cet ingrédient sur le territoire chinois une fois l'homologation obtenue.

