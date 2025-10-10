Amoéba : Résultats S1 conformes et avancées validant la stratégie

Résultats S1 en ligne avec les attentes
Rappelons qu’à ce stade la société est en préparation de son lancement commercial et ne réalise pas de chiffre d’affaires. Les seuls produits comptabilisés concernent des subventions/CIR pour un montant de 0,33 M€ sur le semestre (vs 0,25 M€ au S1 2024). La perte opérationnelle ressort à -3,08 M€ vs -2,68 M€ au S1 2024.
Trésorerie renforcée en juillet, permettant de poursuivre la stratégie
Forte d’une augmentation de capital de 14 M€, dont 9 M€ en numéraire, en juillet dernier, la société dispose, à fin septembre, d’une trésorerie de 6,9 M€, qui lui permet de poursuivre sa stratégie avec sérénité, d’autant que Nice & Green son actionnaire principal s’était engagé, fin mars, lors de la publication des résultats, à renouveler son soutien financier au moins jusqu’au 31 décembre 2025, lequel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2026.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat et maintenons notre objectif de cours à 1,9€.
