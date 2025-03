Amoéba : Résultats conformes aux attentes

Résultats bénéficiant de l’effort de réduction des charges

Comme attendu, 2024 aura été une année de restructuration douce de l’entreprise avec néanmoins une forte réduction de ses charges. Pour rappel la société ne réalise pas de chiffre d’affaires en 2024.La baisse des effectifs et la réduction des charges externes auront permis de réduire significativement les dépenses opérationnelles dès le S1 et de réaliser une économie d’opex globale de l’ordre de 1M€ sur l’exercice. Plus précisément, grâce à une réduction de ses achats consommés de 0,17 M€, de ses charges externes de 0,33 M€ et de ses charges de personnel de 0,32 M€, la société clôture son exercice avec un EBITDA en perte de -4,86 M€ vs -5,64 M€ en 2023.

Perspectives confirmées

Nos perspectives restent inchangées. La société devrait bénéficier dès la fin de l’exercice 2025, et plus largement à partir de 2026 de toutes les avancées, réglementaires, collaboratives, etc. actée en 2024.

Nous prévoyons ainsi de premières ventes en biocontrôle dès 2025, avec une montée en puissance exponentielle liée 1/ à la diversification du type de cultures traitées, 2/ à l’expansion de la prise de part de marché et du nombre d’hectares traités, en lien avec le développement géographique et la montée en puissance des clients finaux, 3/ à une augmentation du nombre de traitements annuels par hectare. Nous prévoyons, également, le démarrage de la partie cosmétique fin 2025. Le groupe adressera donc deux marchés complémentaires : un marché de volume à faibles marges avec le biocontrôle, et un marché à faible volume mais à très fortes marges avec la cosmétique.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation Achat et notre objectif de cours de 2,4€.