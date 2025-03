Amoéba: prises de profits après des résultats sans surprise information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - L'action Amoéba subit vendredi l'une des plus fortes baisses de la cote parisien après la publication de résultats annuels 2024 conformes aux attentes qui favorisent des prises de bénéfices après sa progression soutenue des derniers mois.



Vers 15h30, le titre du spécialiste du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation d'amibes abandonne plus de 11% alors que l'indice CAC Mid & Small recule de 0,8% au même instant.



La 'greentech' a annoncé avoir réduit sa perte opérationnelle courante à -5,66 millions d'euros l'an dernier, une amélioration d'environ un million d'euros par rapport à 2023, grâce aux efforts déployés afin de maîtriser ses coûts.



Amoéba - qui ne génère pour l'instant aucun chiffre d'affaires - a dit aborder l'exercice 2025 avec confiance et se rapprocher de la commercialisation de ses premiers produits.



'La société devrait bénéficier dès la fin de l'exercice 2025, et plus largement à partir de 2026 de toutes les avancées, réglementaires, collaboratives, etc. actées en 2024', expliquent les analystes d'Euroland.



La société de Bourse dit ainsi prévoir de premières ventes dans le secteur du biocontrôle pour la protection des plantes dès cette année.



Au vu de la performance soutenue du cours de l'action ces derniers mois, les investisseurs préféraient opter toutefois pour des prises de profits aujourd'hui.



L'action Amoéba a en effet gagné plus de 120% sur les 12 mois écoulés, à comparer avec un repli de l'ordre de 5% l'indice CAC Mid & Small des petites et moyennes valeurs françaises.





Valeurs associées AMOEBA 0,9660 EUR Euronext Paris -11,86%