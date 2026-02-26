Amoéba : Pertes plus faibles qu’attendues- perspectives confirmées

Résultats meilleurs qu’attendus, validant la bonne maitrise des charges
Pour rappel, la société est en préparation de son lancement commercial et ne réalise pas de chiffre d’affaires. Les seuls produits comptabilisés concernent des subventions/CIR pour un montant de 0,7 M€ (vs 0,6 M€ à fin 2024). Plus faible qu’attendue, la perte opérationnelle ressort à -6,78 M€ (vs -7,24 M€ attendu et -5,66 M€ au 31-12-2024).
Opinion
L’année 2025 a donc été riche en avancées pour la société dans le domaine du biocontrôle et de la cosmétique, et tous les voyants sont au vert pour son déploiement commercial dès cette année.
De plus, au-delà des produits de biocontrôle et de cosmétique, la société dispose encore d’autres leviers à exploiter, tel que le lancement d’une solution de biofertilisant, dont les résultats issus des premières études sont très prometteurs, et qui permettrait, au-delà des revenus complémentaires générés, d’améliorer les marges, en valorisant plus largement le milieu de production.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat et maintenons notre objectif de cours à 1,9€.
