Amoéba obtient une autorisation de mise sur le marché en France

La société dédiée au développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetées d'amibes, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de son biofongicide Axpera en France.

Pour la société, il s'agit d'une première autorisation pérenne, délivrée par l'ANSES (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) à l'issue de l'évaluation complète conduite par la France en qualité d'Etat membre rapporteur pour l'Union européenne. Cette décision va permettre aux autres Etats membres de poursuivre et finaliser leurs procédures nationales d'autorisation dans les semaines et les mois à venir.

Amoéba évoque une autorisation cruciale qui marque le lancement, en partenariat avec Koppert, de la phase de commercialisation d'Axpera, d'abord en France, puis dans les autres pays européens couverts par l'accord, une fois les autorisations délivrées par les autorités nationales compétentes.

Axpera est un produit fongicide, agissant par inhibition de la germination des spores fongiques et est destiné à une utilisation préventive. Il peut être utilisé seul, intégré à un programme de traitement ou associé à d'autres fongicides. Il s'agit d'un produit à faible risque qui peut être utilisé en agriculture conventionnelle et biologique.

Il peut être utilisé pour de nombreuses cultures pour les protéger du mildiou et l'oïdium.