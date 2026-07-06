Amoéba : Obtention de l’AMM d’AXPERA en France pour 15 ans

Dernière étape franchie pour une commercialisation en France
Amoéba annonce avoir obtenu de l’ANSES une Autorisation de Mise sur le Marché, en France, pour son biofongicide AXPERA, qui peut être utilisé tant en agriculture conventionnelle que biologique.
Cette autorisation, d’une durée de 15 ans, compte tenu de sa qualité de produits à faible risque (10 ans pour des produits conventionnels), est accordée pour onze usages (couple culture/maladie).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat avec un objectif de cours de 1,7€ (objectif post dilution vs 1,9 € auparavant).
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